Патрульной полиции запретили останавливать авто без оснований

Сотрудники патрульной полиции не получили расширения полномочий во время остановки автомобиля. Соответствующее решение приняла Верховная Рада, исключив это положение из законопроекта №2695, информирует ТСН.
Патрульная полиция не будет иметь права безосновательно останавливать автомобиль во время «профилактических мероприятий». Кроме того, она лишена возможности «осмотра» машины, а фактически обыска авто (багажника, капота, бардачка и т.д.).
Также было принята правка, благодаря которой водитель не обязан выходить из машины по требованию полицейского. Кроме того, депутатами была поддержана правка об отмене обязательной передачи документов в руки полицейскому. Осталось так, как и было: документы надо только «предъявлять».
Ранее против расширения соответствующих полномочий патрульной полиции уже выступили автомобилисты.
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