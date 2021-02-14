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Патрульной полиции запретили останавливать авто без оснований

Патрульной полиции запретили останавливать авто без оснований

Сотрудники патрульной полиции не получили расширения полномочий во время остановки автомобиля. Соответствующее решение приняла Верховная Рада, исключив это положение из законопроекта №2695, информирует ТСН.

Патрульная полиция не будет иметь права безосновательно останавливать автомобиль во время «профилактических мероприятий». Кроме того, она лишена возможности «осмотра» машины, а фактически обыска авто (багажника, капота, бардачка и т.д.).

Также было принята правка, благодаря которой водитель не обязан выходить из машины по требованию полицейского. Кроме того, депутатами была поддержана правка об отмене обязательной передачи документов в руки полицейскому. Осталось так, как и было: документы надо только «предъявлять».

Ранее против расширения соответствующих полномочий патрульной полиции уже выступили автомобилисты.

По материалам Finance.UA
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