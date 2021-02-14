Самозанятых лиц планируют заставить платить налоги - законопроект

В Украине предлагают ввести налог на доходы нянь, сиделок, фотографов, дизайнеров и других самозанятых лиц.

Об этом свидетельствует законопроект № 5046, зарегистрированный на сайте Верховной Рады.

«Теневая экономика в Украине является одним из наибольших препятствий развития конкурентоспособности страны, роста социальных стандартов жизни населения и интеграции в европейское сообщество. Основными современными проблемами тенизации экономических отношений в глобальном измерении признана теневая занятость и теневые финансовые потоки», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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Автор документа отмечает, что именно с целью вывода из «тени» наличных расчетов необходимо ввести приемлемую систему налогообложения доходов физических лиц, которые предоставляют услуги другим лицам лично и получают за это наличные средства без регистрации ФЛП или лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность.

Что предлагают:

определить особенности начисления и налогообложения доходов самозанятых физических лиц, которые получают разовый или постоянный доход, не превышающий 100 минимальных заработных плат за год, не имеют наемных работников и не занимаются запрещенными видами деятельности, такие как репетиторы, няни, производители собственной продукции (например, кондитеры дома), дизайнеры и др;

также предусмотрено взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом через портал «Дія» или электронный кабинет плательщика налогов;

уплата налога будет осуществляться на основании уведомления, полученного от налогового органа в портал «Дія» или электронный кабинет налогоплательщика.

Ставку налога планируют установить на уровне 5%. При этом годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат. Также эти лица будут освобождены от уплаты единого соцвзноса.

Платить налог обяжут физических лиц, предоставляющих такие услуги:

преподавательская деятельность:

дизайнерская деятельность;

деятельность в сфере фотографии;

предоставление услуг перевода;

профессиональная, научная и техническая деятельность;

предоставление услуг ухода;

приготовление пищи и производство кондитерских изделий на заказ;

индивидуальная художественная деятельность;

ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

электромонтажные, водопроводные, строительно-монтажные и ремонтные работы;

деятельность по уборке;

услуги домашней прислуги;

предоставление ландшафтных услуг;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

предоставление услуг такси и перевозка вещей;

прокат бытовых изделий и предметов личного обихода;

предоставление в аренду или субаренду расположенных в Украине жилых помещений.

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