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Самозанятых лиц планируют заставить платить налоги - законопроект

Самозанятых лиц планируют заставить платить налоги - законопроект

В Украине предлагают ввести налог на доходы нянь, сиделок, фотографов, дизайнеров и других самозанятых лиц.

Об этом свидетельствует законопроект № 5046, зарегистрированный на сайте Верховной Рады.

«Теневая экономика в Украине является одним из наибольших препятствий развития конкурентоспособности страны, роста социальных стандартов жизни населения и интеграции в европейское сообщество. Основными современными проблемами тенизации экономических отношений в глобальном измерении признана теневая занятость и теневые финансовые потоки», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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Автор документа отмечает, что именно с целью вывода из «тени» наличных расчетов необходимо ввести приемлемую систему налогообложения доходов физических лиц, которые предоставляют услуги другим лицам лично и получают за это наличные средства без регистрации ФЛП или лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность.

Что предлагают:

  • определить особенности начисления и налогообложения доходов самозанятых физических лиц, которые получают разовый или постоянный доход, не превышающий 100 минимальных заработных плат за год, не имеют наемных работников и не занимаются запрещенными видами деятельности, такие как репетиторы, няни, производители собственной продукции (например, кондитеры дома), дизайнеры и др;
  • также предусмотрено взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом через портал «Дія» или электронный кабинет плательщика налогов;
  • уплата налога будет осуществляться на основании уведомления, полученного от налогового органа в портал «Дія» или электронный кабинет налогоплательщика.

Ставку налога планируют установить на уровне 5%. При этом годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат. Также эти лица будут освобождены от уплаты единого соцвзноса.

Платить налог обяжут физических лиц, предоставляющих такие услуги:

  • преподавательская деятельность:
  • дизайнерская деятельность;
  • деятельность в сфере фотографии;
  • предоставление услуг перевода;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность;
  • предоставление услуг ухода;
  • приготовление пищи и производство кондитерских изделий на заказ;
  • индивидуальная художественная деятельность;
  • ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
  • электромонтажные, водопроводные, строительно-монтажные и ремонтные работы;
  • деятельность по уборке;
  • услуги домашней прислуги;
  • предоставление ландшафтных услуг;
  • техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
  • предоставление услуг такси и перевозка вещей;
  • прокат бытовых изделий и предметов личного обихода;
  • предоставление в аренду или субаренду расположенных в Украине жилых помещений.

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По материалам Finance.UA
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