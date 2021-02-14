Самозанятых лиц планируют заставить платить налоги - законопроект

В Украине предлагают ввести налог на доходы нянь, сиделок, фотографов, дизайнеров и других самозанятых лиц.
Об этом свидетельствует законопроект № 5046, зарегистрированный на сайте Верховной Рады.
«Теневая экономика в Украине является одним из наибольших препятствий развития конкурентоспособности страны, роста социальных стандартов жизни населения и интеграции в европейское сообщество. Основными современными проблемами тенизации экономических отношений в глобальном измерении признана теневая занятость и теневые финансовые потоки», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
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Автор документа отмечает, что именно с целью вывода из «тени» наличных расчетов необходимо ввести приемлемую систему налогообложения доходов физических лиц, которые предоставляют услуги другим лицам лично и получают за это наличные средства без регистрации ФЛП или лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность.
Что предлагают:
Ставку налога планируют установить на уровне 5%. При этом годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат. Также эти лица будут освобождены от уплаты единого соцвзноса.
Платить налог обяжут физических лиц, предоставляющих такие услуги:
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