Межбанк: ждать ли сюрпризов от валюты

Эта неделя продолжает радовать экспортеров и спекулянтов и «расстраивать» покупателей валюты. Каждый день на межбанке начинается достаточно спокойно, затем идет период относительного равновесия спроса и предложения и «замирания» котировок на приемлемом для всех уровне, а затем (под конец торгов) — курс опять начинает лихорадить. Причем периодически то вверх, то вниз. Во вторник — от этого выиграли те продавцы, кто дождался почти завершения сессии и только тогда продал свою валюту. Но это рискованно для представителей реального сектора экономики, так как подобная ситуация происходит не всегда, а продавать валютную выручку нужно постоянно. Так что на подобных раскладах — выигрывают в основном спекулянты.
Среда продолжит тенденции этой недели и скучно на валютном рынке не будет никому. В первую очередь — клиентам и банкам надо обеспечить бюджетные проплаты и финансирование текущей хозяйственной деятельности. Кроме этого — сегодня расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по ОВГЗ, а там немаленькая сумма в эквиваленте почти 9,5 млрд гривен. Это отразится на поведении ресурсного и валютного рынков.
По прежнему, курсовой тренд на межбанке в среду будет чрезвычайно зависим от поведения ведущих игроков и действий Нацбанка. Спекулянты опять продолжат попытки загнать курс к 28 гривнам и выше, подстраиваясь под действия крупных покупателей. Сюрпризы по курсовому тренду могут возникнуть как в моменты выхода крупных представителей реального сектора украинской экономики, так и в периоды активной работы нерезидентов на торгах в течение дня.
По нашим прогнозам статистика торгов 17 февраля будет находиться в пределах до $ 180−200 млн при заключении до 560−600 сделок.
Котировки межбанка, по нашим расчетам в среду будут в пределах: доллар — коридор 27,80 — 28,05 грн, евро — коридор 33,55 — 33,90 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,91 / 27,93
евро — 33,69 / 33,71
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