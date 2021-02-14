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Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)

Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)

В продажу беспроводная гарнитура Xbox должна поступить 16 марта, в США ее рекомендованная цена составит 99 долларов (в Украине новинка официально продаваться не будет).

«Bluetooth-гарнитура Xbox Wireless Headset предназначена, в первую очередь, для консолей Xbox One и Xbox Series X|S, но ее также можно использовать и с ПК с Windows 10 (может понадобиться адаптер Xbox Wireless Adapter for Windows 10), а также мобильными устройствами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гарнитуру можно связать с мобильным устройством по Bluetooth для прослушивания музыки или общения, сохраняя одновременное подключение к Xbox.

По материалам ITC.ua
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