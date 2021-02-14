В Украине впервые продают бывшую тюрьму

Минюст совместно с Фондом госимущества выставил Ирпенский исправительный центр (№ 132), который находится в Коцюбинском на Киевщине.
Об этом пишет ФГИ, министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
Прямая речь Малюськи: «Большая распродажа тюрем» дошла до этапа первого аукциона.
Если кто имеет лишних 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome.
«70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. 30% – пополнит государственный бюджет «- сказал он.
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