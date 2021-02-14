В Украине впервые продают бывшую тюрьму

Минюст совместно с Фондом госимущества выставил Ирпенский исправительный центр (№ 132), который находится в Коцюбинском на Киевщине.

Об этом пишет ФГИ, министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Прямая речь Малюськи: «Большая распродажа тюрем» дошла до этапа первого аукциона.

Если кто имеет лишних 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome.

«70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. 30% – пополнит государственный бюджет «- сказал он.