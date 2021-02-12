Adidas выставляет на продажу свое подразделение Reebok

Немецкий концерн спортивной одежды и аксессуаров Adidas начинает процесс по продаже дочернего подразделения Reebok.

Об этом 16 февраля сообщается в пресс-релизе компании.

«В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas завершил оценку стратегических альтернатив для Reebok. В результате компания решила начать формальный процесс, направленный на продажу Reebok. В перспективе компания планирует сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении лидирующих позиций бренда Adidas на мировом рынке спортивных товаров», — сказано в сообщении.

В компании отмечают, что начиная с первого квартала, в финансовой отчетности Adidas подразделение Reebok будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи.

«После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Аdidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга. В ближайшие месяцы мы будем усердно работать, чтобы обеспечить успешное будущее бренда Reebok и стоящей за ним команды», — заявил генеральный директор Аdidas Каспер Рорстед.

Стоит отметить, что о возможности продажи Reebok стало известно еще в октябре прошлого года.

Сообщалось, что в сделке заинтересована VF Corp, владеющая брендами Timberland и North Face, и китайская компания Anta International Group Holdings.

Напомним, немецкая компания Adidas приобрела американскую Reebok в 2005 году. Сумма сделки тогда составила $ 3,8 млрд.