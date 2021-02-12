Межбанк: итоги вторника — козни спекулянтов?

Валютный рынок во вторник снова несколько озадачил наблюдателей. С одной стороны, фактор сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ — явно сработал. На рынке появлялись нерезиденты через Ситибанк и продавали валюту по свои потенциальные покупки гривневых бумаг, что частично поддержало позиции нацвалюты на межбанке. С другой — этого оказалось мало, чтобы закрыть весь спрос, который возник после обеда. Причем в самом начале — за счет реальных покупателей валюты, а лишь затем — присоединившихся к ним спекулянтов.
В итоге, в первой половине дня котировки доллара с утренних 27,805/27,825 гривен вначале выросли до 27,83/27,85 к 11 часам, затем — плавно просели до 27,81/27,825 к 12 часам и казалось бы все должно было и остановиться на этом уровне уже до конца сессии.
Но после обеда часть крупных покупателей своим спросом подтянули курс до 27,84/27,86 к 15 часам, а затем спекулянты вовсю разгулялись и загнали доллар до 27,90/27,92 гривен к концу дня. НБУ участия в торгах сегодня не принимал, а часть спроса по слухам на рынке возникла у тех клиентов и банков, кто решил поработать с долларовыми ОВГЗ и к вечеру стал накапливать валютные ресурсы под завтрашние расчеты по аукциону.
Рост котировок приветствовали как крупные экспортеры, так и часть нерезидентов, которые продолжили сегодня вкладываться в гривневые бумаги на аукционе. Им предстоит завтра выложить немаленькую сумму и они только «за» при росте курса. Именно поэтому и те и другие не только не оказывали существенного сопротивления действиям спекулянтов по раскрутке курса во второй половине дня, а и отчасти подыграли им в этом.
Главные события 16 февраля на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,805/27,825 к концу дня неожиданно вырос до 27,90/27,92 гривен.
НБУ не выходил на рынок.
Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,8279 гривен, а официальный на 17 февраля 2021 года установлен на отметке 27,8304 гривен за доллар.
Котировки межбанка, по нашим расчетам 16 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,70−28,05 грн, евро — коридор 33,5533,95 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США: 27,85 / 27,87
евро: 33,82 / 33,85
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