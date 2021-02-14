Эксперты назвали причины роста цен в январе

Индекс потребительских цен в январе вырос на 1,3% и на 6,1% в годовом измерении (5.0% в декабре). За вычетом сезонной составляющей потребительские цены увеличились на 1,0%, что является значительным ростом как для одного месяца.

Об этом сказано в Месячном обзоре инфляции Киевской школы экономики.

«И хотя рост стоимости масла, сахара и овощей замедлился по сравнению с предыдущими месяцами, их вклад, дополненный очередным увеличением цены на яйца, обусловил рост индекса цен на продовольственные товары на 1,4% за месяц. К этому подорожанию добавилось месячное увеличение тарифов на электроэнергию на 36,6% (из-за отмены льготного тарифа) и водоснабжения и водоотведения — 10,9% и 17,3% соответственно», — говорится в обзоре.

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Регулирование тарифов работало и в другую сторону: так, природный газ подешевел на 4,5%. Сахар, яйца и масло стали рекордсменами в годовом росте — цены по сравнению с январем 2020 увеличились на 54,7, 52,3, и 25,6% соответственно. Отмечается, что основной причиной подорожания является снижение предложения сырья (свеклы и подсолнечника), а также подорожание кормов для птицы (зерновые).

Снижение цен на природный газ для населения в январе следует отнести к последствиям фиксации тарифа правительством (на уровне 6,99 грн за кубометр) до конца отопительного сезона 2021 года. Однако в дальнейшем существуют высокие риски стремительного повышения стоимости газа при возвращении к свободному ценообразованию. Форвардные цены на газ свидетельствуют об ожиданиях высоких цен на газ в ближайшие два года. В случае отсутствия новых механизмов сдерживания подорожания газа для населения в краткосрочном периоде существует потенциал к инфляции газа до 50%.

Риски роста инфляции: внешние цены на энергоносители и внутренние цены на тарифы и услуги, усиление давления спроса.

Риски снижения: укрепление курса в первой половине года, усиление карантинных ограничений, что отразится в большей степени на спросе.

Базовые ожидания: 6.3% на конец 2021 года.

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