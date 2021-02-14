Сардиния будет впускать только вакцинированных туристов

Власти итальянского острова Сардиния, что в Средиземном море, решили летом впускать только тех людей, у которых есть подтверждение полной вакцинации от коронавируса (COVID-19).

Как передает Укринформ, об этом сообщает ANSA.

«Те, кто будет въезжать на Сардинию, обязаны будут показать сертификат, подтверждающий, что у них отрицательный (тест на коронавирус — ред.) и что они вакцинированы», — сказал губернатор Кристиан Солинас.

Он также добавил, что система контроля за соблюдением правил будет готова задолго до начала летнего сезона.

Как сообщал Укринформ, Италия приостановила запланированное на 15 февраля открытие популярных горнолыжных курортов из-за риска распространения новых штаммов коронавируса и установления более жестких карантинных ограничений в четырех регионах страны.