Рада возобновила конкурсы для госслужащих

Верховная Рада возобновила конкурсы на должности государственных служащих. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4531.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Закон также исключает возможность увольнения государственных служащих категории “А” по политически мотивированным решениям.

Согласно документу, в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона объявляются конкурсы на должности, занимаемые лицами, с которыми заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров.

Соответствующие контракты действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев со дня вступления в силу данного закона.

При этом отборы, решения по результатам которых приняты или не обнародованы, отменяются.

Напомним, этим законом Рада также аннулировала урезание полномочий исполняющих обязанности министров.

В начале февраля парламент одобрил этот закон в первом чтении.