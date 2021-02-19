Игорь Костив: дефицит кадров и диверсификация портфеля заказчиков. Вызовы для IT в 2021 году

Прошлый год стал настоящим испытанием для людей и бизнеса. В том числе и для сферы IT.

З началом 2020 года мы видели значительное замедление роста IT, а осенью — рекорды по количеству открытых позиций на рынке труда. Что именно произошло в 2020 и чего ждать в 2021-м.

Диверсификация портфеля заказчиков

Весной большинство компаний переживали кризисный период, темпы роста уменьшались, открытых позиций на рынке было рекордно мало. По данным robota.ua, в апреле публиковали вдвое меньше вакансий, чем в январе, до карантина.

В первую очередь, пандемия повлияла на компании, которые работали с проектами из одной или нескольких сфер, особенно таких как туризм, перевозки. Они оказались почти без заказчиков.

Удержались и выросли IT-бизнесы, у которых были клиенты из медиа-, телеком-индустрий или работавшие с сервисами доставки, видеоконференций или OTT-платформами типа Netflix. Именно эти сферы больше всего выросли в карантин.

В первые полгода 2020 темпы развития IT в Украине рекордно снизились. Компании выросли по специалистам всего на 2%. Это был самый низкий показатель за всю историю украинского рынка информационных технологий. До карантина ТОП-50 ІТ-компаний Украины росли в среднем на 6% каждые полгода.

Именно поэтому диверсификация проектов для IT-компаний сыграла продолжает играть значительную роль. Именно 2020 показал, насколько важно иметь заказчиков из разных направлений: медицины, медиа, телеком и других. Так, благодаря диверсифицированному портфелю мы смогли не только удержать позиции на рынке в 2020, но и перейти отметку в 5000 специалистов, в частности, 1500 — во Львове.

В 2020 ІТ-компании осознали, насколько важно переформатироваться и диверсифицировать портфель проектов. Эта задача останется в приоритете и в течение 2021.

Рост спроса на IT и дефицит кадров

Несмотря на сложности в первом полугодии 2020 года, летом IT-сфера начала восстанавливаться за счет увеличения глобального спроса на цифровые решения.

Многие компании рынка возобновили поиск инженерных талантов. Уже в сентябре количество вакансий выросло на 20% по сравнению с сентябрем 2019. А в ноябре 2020 зафиксировали рекорд на анонимной платформе поиска работы в IT Djinni — более 16 тысяч открытых позиций.

Дефицит ІТ-специалистов. К 2030 году он может достичь 85,2 млн специалистов

Поэтому считать, что отрасль может замедлить рост в 2021, объективных причин нет.

Международная технологическая компания-маркетплейс SWZD гласит, что в 2021 году 80% бюджетов компаний на ІТ увеличатся. Gartner сообщает, что глобальный спрос на ІТ-услуги возрастет как минимум на 4% и в 2021 году рынок будет оцениваться в 3,8 триллиона долларов.

Однако вместе с тем пандемия обострила другую проблему — дефицит ІТ-специалистов. К 2030 году он может достичь 85,2 млн специалистов.

В Украине ранее потребности в специалистах росли на 30% ежегодно, в то время как количество самих инженеров — на 18%.

Именно дефицит квалифицированных специалистов — один из главных вызовов 2021 года. Чтобы побороть его, нужно инвестировать в обучение как опытных специалистов, так и студентов технических факультетов.

Сегодня уже недостаточно просто находить таланты, их нужно системно развивать.

Удаленный режим работы и ментальное здоровье — new normal

Еще один вызов 2020, который стал новой реальностью 2021 — дистанционный режим работы. Хотя его практиковали и до пандемии, он не был столь распространен, даже в IT.

По данным DOU, в 2019 году 80% специалистов посещали офис, когда в конце 2020 года в Украине 84% разработчиков частично или полностью работали удаленно.

При этом 62,1% ІТ-специалистов хотя бы иногда хотят приезжать в офис. 32,8% полностью устраивает удаленный режим работы, а 5,2% опрошенных такой формат совсем не устраивает. Работа онлайн размывает границы между работой и домом и может привести к выгоранию. Поэтому забота о ментальном здоровье инженеров остается важной в 2021.

В прошлом году компании, в том числе и GlobalLogic, уделили внимание здоровью и мотивации специалистов. Например, благодаря дополнительным активностям, наши специалисты обращались на специальную горячую линию со своими вопросами.

Очень важно поддерживать коммуникацию со всеми, рассказывать, как быть эффективным в ремоут режиме, делиться wellbeing-практиками.

До пандемии такие дополнительные преимущества от компании, как абонементы в спортзал или курсы английского, проходили оффлайн. Однако пандемия перевела их в онлайн, но не отменила. Мы сотрудничаем с тренерами и преподавателями, которые проводят занятия с нашими специалистами удаленно.

Этот тренд будет актуален в дальнейшем, поскольку компании, понимая проблему самоизоляции и карантина, более внимательно стали относиться к психологическому здоровью, развитию и состоянию специалистов.

После пандемии некоторые компании могут вернуться к работе в офисах, или наоборот, отменить ее, или превратить офис в коворкинг. Например, международная компания Twitter уже решила оставить удаленный формат на постоянной основе.

Remote-формат работы становится все более актуальным. KPMG сообщает, что 77% руководителей намерены продолжать работу и коммуникацию онлайн.

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Прошлый год достаточно сильно изменил привычные подходы к жизни, технологиям и IT. Такие изменения продолжатся и в 2021. Хотя все еще будет господствовать неопределенность, IT-индустрия все больше будет ассоциироваться с базовой инфраструктурой для жизни, как электричество или водопровод.

Большинство людей, ранее живших в традиционном мире, в 2020 году погрузились в цифровой. Поэтому спрос на технологические решения будет расти. Основными вызовами для ІТ останутся дефицит кадров и забота об их физическом и ментальном здоровье.

Игорь Костив, младший вице-президент по инжинирингу, GlobalLogic