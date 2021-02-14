Украинцам открыли доступ к гибридным Subaru (фото)

Первые гибриды японского бренда впервые появились в США и Японии еще в прошлом году, но только сейчас доехали до нас. В Украине будут доступны Subaru XV e-Boxer и Forester e-Boxer.

Гибридная система представляет собой стандартный «субаровский опозитник» объемом 2,0 литра и мощностью в 150 л.с. и электромотор 12,3 кВт (16,7 л.с.), который встроен в вариатор Lineatronic. Питается моторчик от батареи, которая расположилась под полом багажника и над запаской.



Главной задачей гибридной установки является добавленная мощность и крутящий момент (+66 Нм), которые трансмиссия транслирует на колеса, а также снижение выхлопа (-10 г/км в комбинированном режиме) и расхода топлива (-0,5 л на 100 км в комбинированном цикле).

Работает гибридная система в трех режимах: в смешанном режиме, только бензин, который заряжает батарею, и на электротяге. Но последний будет доступен лишь до 15 км/час легкой езды без нагрузки. Принудительно его зафиксировать нет возможности. Есть и режим рекуперации, когда электродвигатель передает заряд на батарею от торможения.

В остальном Subaru остаются привычными и радуют управляемостью, симметричным полным приводом и системами безопасности. Тут доступны и активные помощники EyeSight, и режими езды по бездорожью X-Mode.