Доходы от майнинга биткойнов за прошлую неделю составили 354,4 млн долларов

Доходы от майнинга биткойнов на прошлой неделе превзошли предыдущий рекорд, установленный в середине декабря 2017 года.

Биткойн-майнеры установили новый рекорд еженедельной выручки, заработав на прошлой неделе 354,4 миллиона долларов.

Несмотря на уменьшение вознаграждения за блок, доход от майнинга в долларах США имеет тенденцию к росту», – сказал Итан Вера, соучредитель майнинговой компании Luxor Technology из Сиэтла, в интервью. «Это обнадеживает с точки зрения долгосрочных перспектив безопасности биткойна и продолжения инвестиций в течение следующих нескольких сокращений вдвое».

Еженедельная выручка превзошла предыдущий рекорд в 340 миллионов долларов, установленный в середине декабря 2017 года, недалеко от пика предшествующего бычьего рыночного цикла биткойнов. Оценка доходов CoinDesk на основе сетевых сборов и данных о субсидиях на блоки из Coin Metrics предполагает, что майнеры немедленно продают свои биткойны.

Согласно предыдущим отчетам, более 15% дохода за неделю приходилось на сетевые сборы, что продолжило тенденцию сильного роста комиссионных доходов с мая 2020 года.

«Наши майнеры невероятно оптимистичны в отношении будущего майнинга», – говорит Вера. «Январь и февраль 2021 года были рекордными месяцами для большинства из них, и они забирают всю свою прибыль и реинвестируют ее обратно в свой бизнес, чтобы увеличить хешрейт в будущем».