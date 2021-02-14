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Доходы от майнинга биткойнов за прошлую неделю составили 354,4 млн долларов

Доходы от майнинга биткойнов за прошлую неделю составили 354,4 млн долларов

Доходы от майнинга биткойнов на прошлой неделе превзошли предыдущий рекорд, установленный в середине декабря 2017 года.

Биткойн-майнеры установили новый рекорд еженедельной выручки, заработав на прошлой неделе 354,4 миллиона долларов.

Несмотря на уменьшение вознаграждения за блок, доход от майнинга в долларах США имеет тенденцию к росту», – сказал Итан Вера, соучредитель майнинговой компании Luxor Technology из Сиэтла, в интервью. «Это обнадеживает с точки зрения долгосрочных перспектив безопасности биткойна и продолжения инвестиций в течение следующих нескольких сокращений вдвое».

Еженедельная выручка превзошла предыдущий рекорд в 340 миллионов долларов, установленный в середине декабря 2017 года, недалеко от пика предшествующего бычьего рыночного цикла биткойнов. Оценка доходов CoinDesk на основе сетевых сборов и данных о субсидиях на блоки из Coin Metrics предполагает, что майнеры немедленно продают свои биткойны.

Согласно предыдущим отчетам, более 15% дохода за неделю приходилось на сетевые сборы, что продолжило тенденцию сильного роста комиссионных доходов с мая 2020 года.

«Наши майнеры невероятно оптимистичны в отношении будущего майнинга», – говорит Вера. «Январь и февраль 2021 года были рекордными месяцами для большинства из них, и они забирают всю свою прибыль и реинвестируют ее обратно в свой бизнес, чтобы увеличить хешрейт в будущем».

По материалам internetua.com
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