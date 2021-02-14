Sony Xperia 10 III протестировали перед анонсом

Смартфон Sony Xperia 10 III «со старомодным дизайном», как его описывают источники, впервые показал свои возможности в популярном тестовом приложении Geekbench, которое подтвердило ключевые характеристики новинки.
Смартфон проходит под модельным номером Sony AS003SO, он оснащён восьмиядерной однокристальной системой Qualcomm, работающей на частоте 1,8 ГГц, а также 6 ГБ оперативной памяти. В качестве операционной системы выступает Android 11.
В однопоточном режиме протестированное устройство набирает 601 балл, а при использовании всех ядер однокристальной системы результат составляет 1821 балл.
Предыдущие утечки указывают на то, что смартфон оснащён плоским 6-дюймовым экраном с заметными рамками сверху и снизу, из-за чего его дизайн и называют старомодным. Габариты устройства составляют 154,4 × 68,4 × 8,3 мм, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.
В основной камере ожидается использование датчиков изображения разрешением 12, 8 и 8 Мп. Дактилоскопический датчик должен находиться на боковой панели, сверху ожидается наличие разъёма 3,5 мм для подключения наушников.
Презентация новинки ожидается в феврале-марте этого года.
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