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Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)

Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)

Человеческое тело вырабатывает тепло, необходимое для поддержания жизнедеятельности организма. Группа исследователей из Университета Колорадо провела исследование, чтобы выявить, можно ли им питать электронику. Оказалось, что можно, и они доказали это, разработав устройство, которое преобразует тепло тела в электричество.

Исследователи предполагают, что подобные устройства, выполненные в виде колец или браслетов, в ближайшем будущем смогут питать нательную электронику.


Ученые решили подробнее изучить возможности термоэлектрических генераторов. Конструкция разработанного ими устройства включает в себя модульные термоэлектрические чипы, динамичный полиаминовый материал и редкометаллическую электропроводку. Оно может растягиваться до 120 процентов от своего первоначального размера, позволяет надеть его на руку как браслет или кольцо.

Интересной особенностью является его возможность к самовосстановлению. Если устройство разорвется в любом месте, концы разрыва достаточно просто прижать друг к другу, чтобы они склеились.

Если пользователю понадобится больше энергии, он может объединить два или более термоэлектрических генератора для выработки большего количества электричества. По словам разработчиков, прогулка быстрым шагом позволит генерировать электричество с напряжением около 5 вольт в устройстве размером с спортивный браслет.

Конечная цель разработчиков заключается в том, чтобы можно было создать нательное устройство, например, трекер, не требующий батареи. Это довольно интересная концепция, которая может быть реализована в коммерческих устройствах в течение следующего десятилетия.

По материалам Телеканал 24
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