iPhone 13 приписывают «усовершенствованную» матовую заднюю панель (видео)

На YouTube-канале EverythingApplePro было опубликовано видео с новой порцией слухов о грядущем смартфоне iPhone 13. В ролике приводятся эксклюзивные подробности от известного инсайдера Макса Вайнбаха.

В видеоролике говорится, что, хотя общие изменения дизайна в этом году будут минимальными, матовая задняя панель iPhone 13 Pro будет «усовершенствована». Она станет текстурированной и «более цепкой».

Также говорится, что модель iPhone 13 Pro получит дисплей с технологией ProMotion, как и у iPad Pro. Это обеспечит поддержку частоты обновления 120 Гц. Кроме того, Apple будет использовать новую технологию LTPO, что обеспечит функцию постоянно активного дисплея в iPhone 13 Pro – как в Apple Watch. Однако Always-On Display в iPhone будет иметь минимальные возможности настройки. В основном, дизайн напоминает приглушенный экран блокировки. При этом часы и заряд батареи видны всегда, а уведомления отображаются с помощью панели и значков.