Водителям могут разрешить судиться с полицией онлайн

Водителям могут разрешить участвовать в заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда.

Об этом свидетельствует проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» (№5025), сообщает «Закон и Бизнес».

Что изменится, если примут закон:

участники дела смогут давать показания, объяснения или иным образом быть частью процесса через свои личные технические устройства. Это право не касается случаев, когда явка участника в заседание является обязательной;

для того чтобы воспользоваться этим правом, участник не позднее чем за 3 дня до заседания должен подать соответствующее заявление. Для подтверждения личности нужно применить ЭЦП . Если лицо не имеет такой подписи, то придется каким-то образом предъявить паспорт.

Кто не сможет присутствовать онлайн:

свидетель, переводчик, специалист и эксперт могут воспользоваться такой опцией исключительно в помещении суда.

Читайте также: Полицейский в смартфоне: полиция сможет выписывать штрафы из-за жалоб других водителей

К тому же все риски такого формата, в частности в случае прерывания связи, несет участник дела, подавший соответствующее заявление. То есть если вдруг в суде пропадет интернет, то решение можно будет принять, например, без заслушивания аргументов нарушителя или его представителя.