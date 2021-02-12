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Водителям могут разрешить судиться с полицией онлайн

Водителям могут разрешить судиться с полицией онлайн

Водителям могут разрешить участвовать в заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда.

Об этом свидетельствует проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» (№5025), сообщает «Закон и Бизнес».

Что изменится, если примут закон:

  • участники дела смогут давать показания, объяснения или иным образом быть частью процесса через свои личные технические устройства. Это право не касается случаев, когда явка участника в заседание является обязательной;
  • для того чтобы воспользоваться этим правом, участник не позднее чем за 3 дня до заседания должен подать соответствующее заявление. Для подтверждения личности нужно применить ЭЦП. Если лицо не имеет такой подписи, то придется каким-то образом предъявить паспорт.

Кто не сможет присутствовать онлайн:

  • свидетель, переводчик, специалист и эксперт могут воспользоваться такой опцией исключительно в помещении суда.

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К тому же все риски такого формата, в частности в случае прерывания связи, несет участник дела, подавший соответствующее заявление. То есть если вдруг в суде пропадет интернет, то решение можно будет принять, например, без заслушивания аргументов нарушителя или его представителя.

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По материалам Finance.UA
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