Водителям могут разрешить судиться с полицией онлайн

Водителям могут разрешить участвовать в заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда.
Об этом свидетельствует проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» (№5025), сообщает «Закон и Бизнес».
Что изменится, если примут закон:
Кто не сможет присутствовать онлайн:
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К тому же все риски такого формата, в частности в случае прерывания связи, несет участник дела, подавший соответствующее заявление. То есть если вдруг в суде пропадет интернет, то решение можно будет принять, например, без заслушивания аргументов нарушителя или его представителя.
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