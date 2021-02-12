Apple бесплатно починит смарт-часы Watch Series 5 и Watch SE

Apple выпустила обновление watchOS 7.3.1 для моделей Watch Series 5 и Watch SE. Апдейт должен предотвратить появление бага, из-за которого смарт-часы застревали в режиме Power Reserve Mode. В этом состоянии девайс максимально сохраняет заряд аккумулятора, позволяя только смотреть время на ваших часах. Остальные же функции становятся недоступными.

Компания уточнила, что «очень небольшое количество» пользователей Apple Watch Series 5 и SE столкнулись с проблемой, когда устройство перестает заряжаться после того, как перейдет в режим Power Reserve Mode.

Обновление watchOS 7.3.1 не исправляет сам баг, а лишь должно не допустить его распространения. Если же ваши смарт-часы Watch Series 5 или Watch SE уже испытывают вышеуказанную проблему, следует обратиться в службу поддержки Apple. Сперва проверят, подпадают ли ваши часы под программу бесплатного ремонта, и если все сходится, вы сможете отправить девайс на починку.