В 2020 году страховщики заключили более 8 млн договоров ОСАГО

В прошлом году страховщики заключили более 8,3 млн договоров ОСАГО (Обязательное страхование автогражданской ответственности автовладельцев). Такие предварительные данные озвучили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины.

Общая сумма премий по договорам составила рекордную цифру — 6,1 млрд грн.

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При этом отмечается, что количество договоров возросло на 4,1%, сумма премий — на 20,6%.

Страховщики — лидеры по количеству заключенных договоров:

( НАСК ) «Оранта» — сумма страховых премий 610 958 323 грн;

TAS Insurance Group — 726 669 379 грн;