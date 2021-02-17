В Украине распространяют фальшивые деньги, которые невозможно распознать

В 2021 году украинские банки зафиксировали много качественно подделанных банкнот номиналом 500 грн. Их фактически невозможно было распознать без специального оборудования.
Об этом в комментарии порталу Обозреватель сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
Самые «популярные» сейчас: 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составляло около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.
«Обычно качество поддельных банкнот значительно хуже, чем настоящих, — говорит Елена Коробкова. — Но иногда распознать фальшивку бывает довольно сложно. Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету от оригинала, там нет водяных знаков, оптико-переменных красок, защитных лент и рельефных изображений. Также стоит обратить внимание на то, что настоящая купюра рельефная. Краска наносится на нее выпуклым слоем, легко определяется на ощупь».
Чтобы уменьшить риск получить фальшивку, Елена Коробкова советует:
По словам Коробковой, в Украине уровень подделки банкнот национальной валюты остается стабильно низким. Например, за 2019 на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот, в 2018 году — 2,5 шт. Для сравнения, в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро.
«В целом система защиты национальной валюты находится на высоком уровне и вполне соответствует системам защиты ведущих валют мира», — подчеркнула Елена Коробкова.
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