Минэкономики зафиксировало рост ВВП в IV квартале на 0,8%

Реальный ВВП в IV квартале 2020 года уменьшился на 0,7% по сравнению с IV кварталом 2019 года, и по сравнению с III кварталом 2020 года вырос на 0,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Фейсбуке.

Как и ожидалось, отмечают в Минэкономики, в IV квартале продолжилось замедление падения ВВП. По оперативной оценке Госстата, реальный ВВП в IV квартале 2020 года уменьшился на 0,7% по сравнению с IV кварталом 2019 года и по сравнению с III кварталом 2020 года вырос на 0,8%.

“В целом, по расчетам Минэкономики на базе данных Госстата, падение ВВП за 2020 год составило 4,2%, что оказалось существенно лучше пессимистических ожиданий большинства экспертов и достаточно близким к прогнозу правительства (4,8%), который был принят еще в марте 2020 года и заложены в бюджет”, – прокомментировал эти данные министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Основным фактором приостановки падения объемов ВВП в IV квартале, по мнению специалистов министерства, был потребительский спрос населения, расширение которого происходило в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 года до 5 000 грн) и, соответственно, среднемесячной заработной платы (по расчетам Минэкономики на базе данных Госстата, в IV квартале 2020 года рост заработной платы по сравнению с IV кварталом 2019 года составил 9,6%). Также расширился спрос сектора общего государственного управления, что произошло как за счет осуществления государственной поддержки бизнеса и населения, так и путем реализации программы «Большая стройка».

Со стороны производства в IV квартале 2020 года все ведущие виды экономической деятельности показали положительные тенденции, что в основном объясняется приспособленностью большинства экономических субъектов к работе в новых сложных условиях и продолжающимся оживлением на мировых рынках.