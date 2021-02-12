Минэкономики зафиксировало рост ВВП в IV квартале на 0,8%

Реальный ВВП в IV квартале 2020 года уменьшился на 0,7% по сравнению с IV кварталом 2019 года, и по сравнению с III кварталом 2020 года вырос на 0,8%.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Фейсбуке.
Как и ожидалось, отмечают в Минэкономики, в IV квартале продолжилось замедление падения ВВП. По оперативной оценке Госстата, реальный ВВП в IV квартале 2020 года уменьшился на 0,7% по сравнению с IV кварталом 2019 года и по сравнению с III кварталом 2020 года вырос на 0,8%.
“В целом, по расчетам Минэкономики на базе данных Госстата, падение ВВП за 2020 год составило 4,2%, что оказалось существенно лучше пессимистических ожиданий большинства экспертов и достаточно близким к прогнозу правительства (4,8%), который был принят еще в марте 2020 года и заложены в бюджет”, – прокомментировал эти данные министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Основным фактором приостановки падения объемов ВВП в IV квартале, по мнению специалистов министерства, был потребительский спрос населения, расширение которого происходило в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 года до 5 000 грн) и, соответственно, среднемесячной заработной платы (по расчетам Минэкономики на базе данных Госстата, в IV квартале 2020 года рост заработной платы по сравнению с IV кварталом 2019 года составил 9,6%). Также расширился спрос сектора общего государственного управления, что произошло как за счет осуществления государственной поддержки бизнеса и населения, так и путем реализации программы «Большая стройка».
Со стороны производства в IV квартале 2020 года все ведущие виды экономической деятельности показали положительные тенденции, что в основном объясняется приспособленностью большинства экономических субъектов к работе в новых сложных условиях и продолжающимся оживлением на мировых рынках.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99Вчера, 12:15 - 2667 14
Эксперты объяснили, почему украинцы не спешат вакцинироваться от COVID-19Вчера, 21:32 - 863 9
Кабмин не выполняет условия зеленого меморандума и шантажирует инвесторов - ТынныйВчера, 18:52 - 832 9
Из чего состоит тариф на газ для населения: объяснение НКРЭКУ2 ч. назад - 315 4
В Минэнерго не знают сколько газа в хранилищахВчера, 14:34 - 420 4
Названа возможная цена газа для домохозяйств после запуска рынкаВчера, 13:00 - 16034 3
Новая почта изменила правила упаковки для отправленийВчера, 18:30 - 3481
Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99Вчера, 12:15 - 2667 14
Банки повысили кредитные ставки для населенияВчера, 16:16 - 2453
Кабмин упростил условия выдачи ипотеки под 7%Вчера, 16:01 - 1976
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)35 мин. назад - 12
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)Вчера, 14:06 - 622
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)Позавчера, 10:00 - 1338
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 709
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 923