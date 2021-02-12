Энергоатом окончательно отказался вывозить отработанное ядерное топливо в Россию

Энергоатом решил окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с украинских АЭС на переработку и временное хранение в Российскую Федерацию.
Об этом сообщил руководитель НАЭК «Энергоатом» Петр Котин во время Всеукраинского форума «Украина 30. Платежка».
«Начиная с нынешнего года, Энергоатом больше не будет пользоваться услугами российских радиохимических предприятий. Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства», — отметил глава компании.
Он также сообщил, что уже в июле 2021 года Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию ОЯТ.
Руководитель Энергоатома напомнил, что сооружение всех строительных конструкций и инфраструктуры для приема и хранения отработанного ядерного топлива с украинских АЭС на площадке ЦХОЯТ Энергоатом завершил в декабре 2020 года.
По его словам, сейчас ведутся пусконаладочные работы и испытания оборудования, поставляемого на ЦХОЯТ американской компанией Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во II квартале 2021 года — после завершения строительства 43-километрового железнодорожного пути к хранилищу, которое соединит его с железнодорожной сетью Украины, уточнил Петр Котин.
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