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Около 1 тыс. евро: в Раде анонсировали доступную растаможку для «еврономеров»

Около 1 тыс. евро: в Раде анонсировали доступную растаможку для «еврономеров»

Финансовый комитет Верховной рады придумал, как решить проблему с нерастаможенными автомобилями на еврономерах. Комитет наработал два законопроекта.

Об этом на брифинге после заседания фракции «Слуга народа» рассказал заместитель главы финкомитета Александр Ковальчук.

По словам нардепа, законопроекты касаются автомобилей на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года. В комитете решили снизить стоимость растаможки до около 1000 евро.

«Будет стоить в среднем до 1000 евро. Это зависит от трех показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и объем двигателя. То есть стоимость автомобиля больше во внимание не принимается. Это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему «еврономеров», — сказал он.

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Ковальчук добавил, что комитет продолжит работать в этом направлении, чтобы снизить стоимость растаможки и для тех, кто будет ввозить авто на евромерах в будущем.

«Что касается тех, кто сейчас ввозит. Наша рабочая группа продолжит работать с целью преодоления коррупционных схем, с целью наполнения бюджета и с целью снижения стоимости растаможки, но постепенно, потому что бюджет пострадает и будем иметь проблемы», — пояснил нардеп.

Справка Finance.ua:

  • Ранее народные депутаты предложили новую схему растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР, а именно — в пояснительных записках к законопроектам № 4643-д и № 4644-д.
  • На сегодня штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации имеют право как сотрудники полиции, так и сотрудники таможни.

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По материалам РБК-Украина
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