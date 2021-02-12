Украина станет первой страной в мире, которая приравняет цифровые паспорта к обычным — Федоров

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина станет первым в мире государством, где цифровой паспорт юридически будет приравнен к обычному.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, 4 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволит пользоваться цифровыми паспортами наравне с бумажными.

«После принятия необходимого закона в мире сформируется бренд Украины как «цифрового государства» — мы станем первой страной, которая легализует цифровые паспорта. Это также упростит внутренние процессы по запуску новых цифровых продуктов», – отметил Михаил Федоров.

В мобильном приложении Дія доступны заграничный биометрический паспорт и iD-карта. Документы в мобильном приложении Дія вводятся по принципу people-to-people. Чтобы проверить действительность цифрового документа, не нужны никакие дополнительные устройства. Сделать это можно с помощью любого смартфона, на котором установлена Дія. Для этого нужно навести камерой смартфона на QR-код цифрового документа. Это уникальный 3-минутный идентификатор, позволяющий сверить этот документ с данными в соответствующих реестрах.

Украинцы уже могут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций – для получения отправления на почте, административных, финансовых, банковских услуг и тому подобное. В частности, с цифровыми паспортами можно удаленно открыть банковский счет в некоторых банках, а также путешествовать по Украине поездом и самолетом.

Документы в Дії принимают уже 10 международных аэропортов страны: «Борисполь», «Киев», «Одесса», «Львов» имени Даниила Галицкого, «Харьков», «Запорожье», «Николаев», «Ивано-Франковск», «Херсон» и «Днепропетровск».

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