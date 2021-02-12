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Госстат оценил падение экономки Украины за 2020 год

Госстат оценил падение экономки Украины за 2020 год

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Госстат.

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По данным статистического ведомства, по сравнению с III кварталом рост ВВП составил 0,8%. Таким образом, падение экономики Украины в IV квартале 2020 года замедлилось. В III квартале было зафиксировано падение на 3,5%.

Отметим, по данным Госстата, падение ВВП Украины в I квартале 2020 года составило 1,3%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,4%, в III квартале – на 3,5%.

По оценкам Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году сократился на 4,2%. Это немного лучше, чем официальный прогноз правительства, который предсказывал падение на 4,8%.

По материалам РБК-Украина
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