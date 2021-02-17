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Volkswagen удешевил свой первый серийный электромобиль

Volkswagen удешевил свой первый серийный электромобиль

Первый серийный электромобиль в истории немецкого бренда Volkswagen ID.3 пополнился новой базовой версией. Появление упрощенной модификации позволило снизить цену модели на 10%, сообщает Motor.

Продажи более доступного ID.3 Pure уже стартовали в Германии. За счет установки менее емкой тяговой батареи и упрощенных зарядных устройств стартовую стоимость авто уменьшили до € 31,5 тыс. А с учетом всех льгот (федеральная субсидия — € 6000, скидка производителя — € 3000) немцы могут приобрести такую машину за € 22,5 тыс.

Базовая комплектация характеризуется наличием тяговой батареи емкостью 45 кВт/ч и 145-сильным электродвигателем. Мощность зарядных устройств снижена: со 100 до 50 кВт для розеток постоянного тока, и с 11 до 7,2 кВт — для устройств переменного тока. Теперь электрокар имеет запас хода 348 км по циклу WLTP.

Следующий в иерархии Volkswagen ID.3 — электромобиль в версии Pro — оснащается тем же 145-сильным двигателем и батареей емкостью 58 кВт/ч. Заявленный запас хода — 420 км. Цены на ID.3 Pro без учета скидок и субсидий стартуют от € 35 тыс.

Максимальная комплектация ID.3 Pro S оснащена двигателем в 204 силы и аккумулятором — 77 кВт/ч, что дает 550 км езды на одном ходу. Такой электрокар стоит от € 42 тыс.

До конца 2021 года Volkswagen планирует вывести на европейский рынок еще более доступную версию ID.3 со 110-сильным электродвигателем. Стартовая цена ожидается на уровне € 30 тыс., а с учетом льгот хэтчбек будет стоить чуть дороже € 20 тыс.

По материалам УБР
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