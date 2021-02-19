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Jaguar Land Rover запланировал полностью перейти на производство электромобилей

Jaguar Land Rover запланировал полностью перейти на производство электромобилей

Автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR), «дочка» индийской Tata Motors Limited, обнародовал планы по переходу на электрическую энергию, заявив, что к 2039 году он стремится к нулевому уровню выбросов углерода.

Как сообщает Reuters, в ближайшие пять лет JLR выпустит шесть чисто электрических моделей. Первый электрокар Land Rover дебютирует в 2024 году.

Ожидается, что к 2030 году 100% автомобилей Jaguar и 60% автомобилей Land Rover будут оснащены силовыми агрегатами с нулевым выхлопом.

По материалам Mind
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