Jaguar Land Rover запланировал полностью перейти на производство электромобилей

Автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR), «дочка» индийской Tata Motors Limited, обнародовал планы по переходу на электрическую энергию, заявив, что к 2039 году он стремится к нулевому уровню выбросов углерода.

Как сообщает Reuters, в ближайшие пять лет JLR выпустит шесть чисто электрических моделей. Первый электрокар Land Rover дебютирует в 2024 году.

Ожидается, что к 2030 году 100% автомобилей Jaguar и 60% автомобилей Land Rover будут оснащены силовыми агрегатами с нулевым выхлопом.