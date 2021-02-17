Минэкономики ужесточает ситуацию на рынке труда и выгоняет бизнес в другие страны, – экономист

Инициатива Минэкономики по легализации теневой занятости ужесточит ситуацию на рынке труда. Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.
“Этот законопроект если будет принят, пополнит длинный список неработающих инициатив. А, кроме сумбура на рынке труда и осложнений взаимоотношений работодателя и наемных сотрудников, в сложившихся экономических обстоятельствах ни к чему больше не приведет. Так что если стоит задача ужесточить ситуацию на рынке труда, и без того нелегкую – то законопроект с этой задачей способен справиться”, – сказал Соболь.
По его словам, еще одним последствием в случае принятия и введения в действие норм этого законопроекта станет уход бизнеса под юрисдикцию других стран.
“Работодатель может сменить юрисдикцию. И все, деньги уходят туда, где работодатель. И тогда эти деньги в любой уже форме работают на другую юрисдикцию”, – рассказал Соболь.
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