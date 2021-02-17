Динамика жилищного строительства по регионам в 2020 году (инфографика)

Если в 2019 году на жилищное строительство сильно повлияли двойные выборы и падение «Укрбуда», то 2020-й отметился спадом в экономике, весенним локдауном, рухнувшей «Аркадой» и провалом реформы ГАСИ.

Об этом пишет gmk.center

В прошлом году сегмент показал падение сразу на 18,5% – до 28,4 млрд грн. Тогда как в 2019-м был рост на 4,8%. Объемы жилищного строительства начали сокращаться с марта и не восстановились даже после выхода из локдауна.

При этом, хотя часть строек простаивала во время карантина, по его завершении работы на большинстве объектов возобновились. Таким образом, можно ожидать и существенного снижения объема ввода в эксплуатацию жилья. Эти данные Госстат предоставит позже.



«Строятся ли новые дома? Да! Однако меньше, чем в прошлом году. Главное управление статистики в г. Киеве еще не опубликовало результаты 2020 года, но, думаю, стоит ожидать антирекорда. За первые три квартала приняли в эксплуатацию всего 254,1 тыс. кв. м жилья. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период 2019 года», – отмечает Ангелина Деревлёва, директор по маркетингу и продажам «Міськжитлобуд».

Программа «Большое строительство» вытянула в «плюс» показатели инфраструктурного строительства и всей отрасли.

Строительный сектор всегда чутко реагирует на ухудшение экономической конъюнктуры в стране. Однако сегменты отрасли могут вести себя по-разному, в зависимости от характера кризиса и других обстоятельств.

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В прошлом году внутренние проблемы и пандемия коронавируса обрушили динамику жилищного строительства. На этом фоне запущенная в марте 2020 года программа «Большое строительство» смогла вытянуть показатели инфраструктуры и в меньшей мере – нежилого строительства.



В итоге в прошлом году объем выполненных стройработ увеличился на 4% (в 2019-м – на 23,6%). Отрасль смогла выйти в «плюс» лишь в конце года.

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