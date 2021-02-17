100% льгота: кто в Украине не платит за коммуналку

Часть граждан Украины имеет право не платить за жилищно-коммунальные услуги. Размер льготы для участников боевых действий достигает 100%.
Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в ходе форума «Украина 30».
Как отметила министр, льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек. Их размер составляет от 25% до 100% стоимости.
«Больше всего, 100%, компенсируем участникам боевых действий, участникам войны», — сказала Лазебная, отметив, что средний размер льготы в январе 2021 года составляет 1,1 тыс. грн.
Вторая программа компенсаций — для людей, которые не в состоянии оплачивать полную стоимость коммуналки.
«Средний размер субсидии в январе составил 2,2 тыс. грн», — сказала Лазебная и добавила, что если льготы и субсидии получает каждая третья семья — 5 млн из 15 млн в Украине.
Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилищную субсидию получали более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользовались льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Льготники получают скидку на уплату жилищно-коммунальных услуг от 25 до 100 процентов в зависимости от категории (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и тому подобное).
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