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Доля государства в госбанках к 2025 году должна уменьшиться до 25% — Минфин

Доля государства в госбанках к 2025 году должна уменьшиться до 25% — Минфин

В Министерстве финансов ожидают, что к 2025 году доля государства в государственных банках должна уменьшиться до 25%.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

На сегодня в банковской системе Украины функционируют четыре банка государственного сектора – АО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», АО КБ «ПриватБанк» и АБ «Укргазбанк».

«Согласно закону Украины „О банках и банковской деятельности“ единственным акционером государственного банка является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в государственном банке осуществляет Кабинет Министров Украины, который также выполняет функции высшего органа управления государственного банка», — объясняют в Минфине.

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АО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк» и АО КБ «ПриватБанк» на 100% принадлежат государству, АБ «Укргазбанк» — на 94,94%.

Напомним, правительство Украины 2 сентября прошлого года одобрило обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора.

Главные приоритеты Основ:

  • внедрение стратегий для каждого банка государственного сектора;
  • защита и поддержка реализации реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, по обеспечению необходимого уровня подотчетности;
  • уменьшение доли неработающих активов на балансах;
  • сокращение экспозиции государства и государственных предприятий в банках государственного сектора.

Бизнес-модели по каждому банку государственного сектора:

  • ПриватБанк — ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в МСБ (малый и средний бизнес);
  • Ощадбанк — универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ, и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;
  • Укрэксимбанк — преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичным присутствием в розничном секторе;
  • УКРГАЗБАНК — занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе.

Ожидания правительства:

  • доля неработающих активов в банках государственного сектора должна снизиться до уровня менее 20% от общего объема активов;
  • доля государства в государственных банках должна уменьшиться до 25% к 2025 году.

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По материалам Finance.UA
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