Доля государства в госбанках к 2025 году должна уменьшиться до 25% — Минфин

В Министерстве финансов ожидают, что к 2025 году доля государства в государственных банках должна уменьшиться до 25%.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

На сегодня в банковской системе Украины функционируют четыре банка государственного сектора – АО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», АО КБ «ПриватБанк» и АБ «Укргазбанк».

«Согласно закону Украины „О банках и банковской деятельности“ единственным акционером государственного банка является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в государственном банке осуществляет Кабинет Министров Украины, который также выполняет функции высшего органа управления государственного банка», — объясняют в Минфине.

Читайте также: Украинские банки в год коронакризиса сократили прибыль почти на треть

АО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк» и АО КБ «ПриватБанк» на 100% принадлежат государству, АБ «Укргазбанк» — на 94,94%.

Напомним, правительство Украины 2 сентября прошлого года одобрило обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора.

Главные приоритеты Основ:

внедрение стратегий для каждого банка государственного сектора;

защита и поддержка реализации реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, по обеспечению необходимого уровня подотчетности;

уменьшение доли неработающих активов на балансах;

сокращение экспозиции государства и государственных предприятий в банках государственного сектора.

Бизнес-модели по каждому банку государственного сектора:

ПриватБанк — ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в МСБ (малый и средний бизнес);

(малый и средний бизнес); Ощадбанк — универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ , и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;

, и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка; Укрэксимбанк — преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичным присутствием в розничном секторе;

УКРГАЗБАНК — занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе.

Ожидания правительства:

доля неработающих активов в банках государственного сектора должна снизиться до уровня менее 20% от общего объема активов;

доля государства в государственных банках должна уменьшиться до 25% к 2025 году.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫