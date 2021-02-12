Доля государства в госбанках к 2025 году должна уменьшиться до 25% — Минфин

В Министерстве финансов ожидают, что к 2025 году доля государства в государственных банках должна уменьшиться до 25%.
Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.
На сегодня в банковской системе Украины функционируют четыре банка государственного сектора – АО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», АО КБ «ПриватБанк» и АБ «Укргазбанк».
«Согласно закону Украины „О банках и банковской деятельности“ единственным акционером государственного банка является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в государственном банке осуществляет Кабинет Министров Украины, который также выполняет функции высшего органа управления государственного банка», — объясняют в Минфине.
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АО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк» и АО КБ «ПриватБанк» на 100% принадлежат государству, АБ «Укргазбанк» — на 94,94%.
Напомним, правительство Украины 2 сентября прошлого года одобрило обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора.
Главные приоритеты Основ:
Бизнес-модели по каждому банку государственного сектора:
Ожидания правительства:
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