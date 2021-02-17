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4 примера, когда богатство пришло неожиданно

4 примера, когда богатство пришло неожиданно

Многие думают, что стать богачом возможно только благодаря удивительной идее. Но это заблуждение, ведь разбогатеть можно благодаря вещам, которые, на первый взгляд, кажутся мелочами.

В современном мире деньги можно делать буквально из воздуха. Развитие Интернета привело к появлению сайтов и платформ, на которых появились новые способы заработка. Поэтому мы развеем этот миф на примере историй, доказывающих, что разбогатеть можно на абсолютно простых или даже глупых вещах.

Продажа героев в играх. Компьютерные игры считают глупой тратой времени только те, кто в них не разбирается. На самом деле это довольно прибыльная сфера. Кроме киберспорта, здесь также актуальна продажа героев, игрового инвентаря и одежды.

По сути, люди продают свое время, которое было вложено в игру. Стоимость героя определяется по нескольким критериям: уровень и вид, наличие оружия, предметов гардероба и других атрибутов, рейтинг игрока среди других. Цена за одного персонажа варьируется от 5 до 100 000 гривен. Но иногда игрокам встречаются очень редкие герои.

Стриминг онлайн. Это еще один вид деятельности в игровой среде. Стрим – это прямая трансляция, на которой человек показывает процесс игры. Обычно, транслируется экран компьютера и изображение камеры, направленной на самого игрока. Во время стрима зрители могут присылать блогеру деньги. Также он может зарабатывать на рекламе и даже получать процент от продажи компьютерных игр, которые выбирает для трансляции.

Танцы в Интернете. 16-летняя Чарли Дамелио из США стала первым пользователем TikTok, который набрал 100 млн подписчиков. Все началось с того, что она просто выкладывала видео, где танцует. Без эффектов, без красивых костюмов. Просто танцы в своей комнате.

Через некоторое время ее заметили местные исполнители и стали приглашать на свои концерты, чтобы Чарли подготовила танцевальный номер. Слава о юной танцовщице разлетелась быстро и ее заметила Дженнифер Лопес. Forbes оценивает ее годовой заработок в $ 4 млн.

Чтение текстов или картинок вслух. Герой YouTube-канала Max Maximov подбирает смешные картинки, демонстрирует их на экране и читает текст вслух. Многие люди не могут понять, как этот контент смог собрать 3 610 000 подписчиков. Благодаря рекламе Max Maximov зарабатывает почти миллион гривен в месяц.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Телеканал новин 24
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