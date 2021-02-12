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Brexit может «стоить» Великобритании в четыре раза дороже, чем ЕС: прогноз

Brexit может «стоить» Великобритании в четыре раза дороже, чем ЕС: прогноз

Великобритания до конца 2022 года может недополучить в результате Brexit около 40 млрд фунтов, что существенно больше, чем потери для экономики стран ЕС.

Об этом сообщает SPIEGEL со ссылкой на обнародованный прогноз Еврокомиссии.

Согласно подсчетам, для стран блока выход Британии из ЕС приведет к потере около 0,5% ВВП по сравнению с тем, если бы Соединенное Королевство оставалось в Евросоюзе.

В то же время, Британия до конца 2022 может потерять около 2,25% ВВП, что составляет примерно 40 млрд фунтов.

Расчеты основаны на статистической модели, в которой использовались данные Организации экономического сотрудничества и развития.

Убытки могли бы быть еще больше в случае «жесткого» Brexit — без нового торгового соглашения, переговоры по которому длились почти до последнего момента.

По материалам Економічна Правда
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