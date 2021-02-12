В Минэнерго не знают сколько газа в хранилищах

Министерство энергетики Украины не имеет точной информации о том, сколько газа сохраняется в подземных хранилищах «Нафтогаза».
Об этом заявил в интервью Радио Свобода исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.
«Общие цифры. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа «Нафтогазу» в подземках. Мало того, там тоже два режима — таможенный и нетаможенный склад. И этой информации нет.
Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказали, что «Нафтогаз» даже Минэнергетики не предоставляет такие данные», — сказал Витренко.
По его словам, «Нафтогаз» в госсобственности для того, чтобы он работал там, где рынок сам по себе не работает эффективно.
«Например, обеспечивал безопасность поставок газа. А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого „Нафтогаза“ в подземке газа. Мало того, мы даже должны видеть, которая, например, себестоимость этого газа в подземке», — добавил и.о. министра.
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