ПФ за январь профинансировал пенсии на почти 22 миллиарда

Пенсионным фондом обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму 21,6 миллиарда.
Об этом сообщается на сайте ПФ.
“12 февраля 2021 Пенсионным фондом Украины, согласно утвержденному графику, продолжено финансирование пенсий февраля. На пенсионные выплаты сегодня направлено 3,2 млрд. Обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму 21,6 млрд”, – говорится в сообщении.
Выплата пенсий будет проводится в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
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