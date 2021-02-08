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ПФ за январь профинансировал пенсии на почти 22 миллиарда

ПФ за январь профинансировал пенсии на почти 22 миллиарда

Пенсионным фондом обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму 21,6 миллиарда.

Об этом сообщается на сайте ПФ.

“12 февраля 2021 Пенсионным фондом Украины, согласно утвержденному графику, продолжено финансирование пенсий февраля. На пенсионные выплаты сегодня направлено 3,2 млрд. Обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму 21,6 млрд”, – говорится в сообщении.

Выплата пенсий будет проводится в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 1 апреля 2021 года повысят пенсионный возраст для женщин. Нововведение коснется тех украинок, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых. По старым правилам получить выплату смогут: женщины, родившиеся с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года. В 60 лет в 2021 году на пенсию выйдут: женщины, родившиеся с 1 апреля 1961 года.
  • В 2020 году Пенсионный фонд перечислил более 3 миллионов евро пенсий за границу. Речь идет о «заграничных» пенсиях: если украинец официально работал в одном из иностранных государств, то может зачислить этот трудовой стаж так, как будто получил его в Украине. Для этого заключались межгосударственные договоры — соглашения о социальном обеспечении.
По материалам Finance.UA
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