В начале 2021 года в Украине выросли цены почти на все продукты (инфографика)

В начале 2021 года в Украине выросли цены почти на все пищевые продукты, в частности овощи и мясо. В то же время цены на лекарства остались примерно на уровне декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в январе 2021 года подорожали крупы (в частности рис, гречка, манка и пшено) и хлеб (в частности из муки высшего сорта и батон).

Мясо также выросло в цене. В частности стоимость говядины увеличилась на 5 гривен до 149 гривен за килограмм. Птица подорожала до 57,4 гривны, а куриное филе – до 93 гривен за килограмм. Сало с 78 гривен подорожало до 81 гривны за килограмм.

Яйца, по данным ведомства, подорожали на 17,6% до 32,3 гривны за десяток.

Также цены выросли на молочные продукты, в частности на сметану и сыры.

Подсолнечное масло с 42 гривен за литр выросло до 44 гривен.

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Кроме того, начали дорожать овощи, в частности свекла до 6,4 гривны за килограмм, картофель на 9,8% до 11,1 гривны за килограмм и лук на 8,4% до 5,6 гривны за килограмм.

За январь пиво подорожало с начала года на 2,5% до 17,9 гривны за бутылку.

В то же время цены на лекарства остались примерно на уровне декабря 2020 года.

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