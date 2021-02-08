Американцы за $17 млн купили небоскреб Коломойского

Американская девелоперская компания K&D Group приобрела 22-этажное здание 55 Public Square в Кливленде, США, у холдинга Optima Ventures, который связывают с украинскими олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, передает Crain’sCleveland.

При этом издание не называет стоимость сделки. В то же время, известно, что в январе глава K&D Group Дуг Прайс заявлял, что планирует купить небоскреб за $17 млн.

По информации западных СМИ, многоэтажное офисное здание планируют частично переоборудовать.

В частности, девять этажей здания должны занять квартиры, а офисы хотят разместить на верхних этажах. Сам дом и его гараж требуют ремонта.

Как отмечает издание, выручка от продажи будет храниться на депонировании.

С 2008 года по 2015 год компания Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре Кливленда. Согласно протоколам суда, ей принадлежало более 2 млн квадратных метров офисных площадей, а ее инвестиции в Кливленде составляли более $100 млн. Так, небоскреб 55 Public Square компания купила в 2008 году за $34 млн.

Напомним, прошлым летом Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире.

Прокуратура США обвинила олигарха в использовании незаконно присвоенных денег для покупки недвижимости в штате Огайо.