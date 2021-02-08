Планшеты Xiaomi получат расширенные возможности

Директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь на днях подтвердил информацию о том, что компания намерена анонсировать новое устройство линейки Xiaomi Mi Mix и вернётся на рынок планшетов. О планшетных компьютерах компания рассказала ещё немного.

Представитель Xiaomi Group по связям с общественностью Сюй Цзеюн рассказал, что компания уделяет приоритетное внимание новым планшетам, под которые существенно подстраивается оболочка MIUI. Он выделил, что создатели работают над тем, чтобы предложить пользователям новые возможности управления.

На данном этапе команда MIUI разработала для мобильных телефонов оболочку MIUI 12.5, которая является новым решением для межплатформенной совместной работы на нескольких дисплеях. Владельцы ПК с Windows могут подключить смартфон беспроводным путём, выводя на дисплей компьютера экран смартфона, копируя информацию, производя звонки, отправляя сообщения, применяя общий буфер обмена и т.д.

Может быть, такая же возможность появится и у пользователей новых планшетных компьютеров Xiaomi, после чего обмен файлами между планшетами, смартфонами и настольными/мобильными ПК станет ещё более комфортным. Новые планшеты должны выйти в первом или втором квартале 2021 года.