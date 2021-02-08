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ГФС пресекла масштабное подпольное производство дизеля

ГФС пресекла масштабное подпольное производство дизеля

Государственная фискальная служба пресекла деятельность крупного незаконного производства дизельного топлива в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ходе следствия правоохранители установили, что в течение 2020-2021 годов на территории четырех областей группа лиц организовала сеть по производству и купле-продаже горюче-смазочных материалов. Дельцы работали без разрешения и не платили акцизный налог.

Производство осуществлялось на подконтрольных им обществах и комплексах предприятий-резервуарах для хранения топлива и оборудования.

Нелегальные производства топлива обнаружили в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях.

Как сообщил глава ГФС Вадим Мельник, в ходе обыска обнаружили черновые записи, 1,2 млн литров дизельного топлива и 10 экспериментальных образцов горюче-смазочных материалов.


Фото: ГФС

Потери бюджета от противоправных действий злоумышленников оценивается в более 10 млн грн налогов.

ГФС направила в суд ходатайство об аресте на имущество дельцов. Ведется следствие.

По материалам Finance.UA
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