ГФС пресекла масштабное подпольное производство дизеля

Государственная фискальная служба пресекла деятельность крупного незаконного производства дизельного топлива в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В ходе следствия правоохранители установили, что в течение 2020-2021 годов на территории четырех областей группа лиц организовала сеть по производству и купле-продаже горюче-смазочных материалов. Дельцы работали без разрешения и не платили акцизный налог.
Производство осуществлялось на подконтрольных им обществах и комплексах предприятий-резервуарах для хранения топлива и оборудования.
Нелегальные производства топлива обнаружили в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях.
Как сообщил глава ГФС Вадим Мельник, в ходе обыска обнаружили черновые записи, 1,2 млн литров дизельного топлива и 10 экспериментальных образцов горюче-смазочных материалов.
Фото: ГФС
Потери бюджета от противоправных действий злоумышленников оценивается в более 10 млн грн налогов.
ГФС направила в суд ходатайство об аресте на имущество дельцов. Ведется следствие.
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