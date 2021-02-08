Rivian при поддержке Amazon построит в Европе завод

Калифорнийский производитель электромобилей Rivian Automotive обязуется до 2030 года снабдить гиганта интернет-торговли Amazon сотней тысяч специально разработанных фургонов на электротяге. Их выпуск, согласно новым данным, может быть организован не только в штате Иллинойс, но и на территории Европы или близлежащих стран.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Rivian уже подрядила агентство недвижимости JLL для поиска площадки под строительство предприятия в Европе. Рассматриваются несколько возможных мест в Великобритании, Германии и Венгрии, а также за пределами Евросоюза. Предполагается, что запуск производства коммерческих фургонов для Amazon может стартовать на новом предприятии за пределами США уже в следующем году. Пикапы и кроссоверы марки для розничных потребителей встанут на его конвейер несколько позже.

Американское предприятие Rivian наладит выпуск пикапов R1T в июне этого года, а кроссоверы R1S встанут на его конвейер к августу. Рассматривается и возможность выхода Rivian на публичное размещение акций, в результате которого компания может привлечь до $50 млрд. Amazon является крупным акционером Rivian, компания вложила не менее $700 млн с расчётом на приоритетное выполнение своего заказа по производству электрических фургонов. Примерно десять тысяч из них уже должны выйти в рейс к 2022 году, оставшиеся 90 тысяч будут поставлены до конца десятилетия. Запас хода на одной зарядке у этих машин не превысит 240 км, поэтому работать они смогут преимущественно в городской черте.