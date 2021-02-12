Apple патентует умные перчатки для точной работы в дополненной реальности

Появляется все больше подробностей о будущем семействе умных очков или гарнитур дополненной реальности от Apple. Компания получила патент на специальные перчатки с магнитным отслеживанием, сообщает Appleinsider.
В базе данных Управления по патентам и товарным знакам США появился патент под названием “Сенсоры, основанные на принципе магнитного зондирования”. Из него стало известно, что компания работает над умными перчатками, которые смогут выступать в роли манипуляторов для гарнитур дополненной и смешанной реальности. Подобное устройство способно точно отслеживать движение пальцев и определять их положение в пространстве.
Принцип магнитного позиционирования состоит в том, что на тыльной и внутренней сторонах перчаток располагаются генераторы магнитного поля. На пальцах перчаток расположены специальные датчики, которые при движении создают возмущения магнитного поля. Эти возмущения фиксируются встроенными в датчики чипами, обрабатываются и передаются на подключенное устройство. Устройством, как предполагают журналисты, будут умные очки или AR-/VR-гарнитуры.
Внешние контроллеры уже используют для отслеживания движений рук. Но сегодня они не позволяют захватить мелкую моторику пальцев. Это не позволяет в деталях работать с виртуальными объектами. Описанный в патенте Apple устройство должно решить эту проблему и вывести использования внешних контроллеров с гарнитурами виртуальной или дополненной реальности на новый уровень.
Фото: Appleinsider
Не факт, что разработка дойдет до производства и продажи, и вообще будет предназначена для широкого круга потребителей. Однако данный патент подтверждает то, что в компании активно работают и исследуют производство разумных очков и дополненной реальности.
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