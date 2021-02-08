Межбанк: пятница пройдет в 2 этапа

Пятница на валютном рынке пройдет в два этапа.
Первый этап (до 13−14 часов) — активная работа как клиентов, так и самих банков. Это связано с тем, что в понедельник в США выходной день (День президентов) и американские банки не работают. Поэтому сегодня в первой половине дня клиенты будут спешить закрыть свои сделки в долларе, чтобы не проводить их ТОМом 15 февраля.
Второй этап (после обеда и уже до конца сессии) — практически завершение всех операций и единичные сделки на мелкие суммы. В этот период времени уже сработает традиционный пятничный эффект, когда деловая активность клиентов снижается за счет приближения выходных.
С учетом вчерашнего, неожиданного для многих снижения котировок доллара — большинство компаний не захочет играть в курсовую рулетку и предпочтет не затягивать со своими сделками, а закрывать их по текущему курсу.
В целом, тренд по доллару сегодня будет зависеть от действий и курсовых задач крупных игроков, а по евро — во многом от поведения пары евро/доллар на международных рынках. Там ралли по этой паре практически перешло в режим «нон-стоп» и это продолжает формировать из евровалюты один из самых интересных инструментов для спекулянтов.
Вчерашний вечерний выход Нацбанка с покупкой $ 20 млн по 27,78 гривен (а регулятор очень редко выходит на межбанк в такое время) — снова изъял избыток предложения валюты на торгах. И это отразится на действиях как покупателей, так и продавцов. Первые не будут особо затягивать со сделками на опасениях роста котировок, а вот вторые — все же предпочтут вначале оглядеться, чем сразу совершать сделки, чтобы не прогадать со своими ценниками.
По нашим прогнозам статистика торгов 12 февраля не превысит $ 140−170 млн при заключении до 440−570 сделок. Периодические попытки сыграть «на повышение» продолжатся. А вот их успех или неудача будут зависеть от крепости нервов у покупателей и ситуативных задач нескольких крупных потенциальных покупателей валюты. По нашим данным — они могут либо сегодня закрыть свои объемы в пределах до $ 40−50 млн дополнительного спроса на валюту, а могут и растянуть эти покупки на 3−4 рабочих дня. От их решений и будет зависеть степень давления на гривну в эту пятницу.
Котировки межбанка, по нашим расчетам, 12 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,68−27,95 грн, евро — коридор 33,50−33,90 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,82 / 27,84
евро — 33,68 / 33,71
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