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AstraZeneca удвоила прибыль за 2020 год

AstraZeneca удвоила прибыль за 2020 год

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca за прошлый год удвоила прибыль до 2,83 миллиарда фунтов стерлингов (3,92 миллиарда долларов).

Об этом сообщает dpa.

В компании отметили, что в 2019 году они заработали 1,12 миллиарда фунтов стерлингов, в то время как в 2020 году удалось заработать в два раза больше.

По словам руководителя компании Паскаля Сориота, прибыль удалось получить благодаря дополнительным инвестициям в новые медпрепараты в области онкологии и биофармацевтики.

Изготовление вакцины от COVID-19 также увеличило доходы компании на 1,44 миллиона фунтов, хотя известно, что AstraZeneca разрабатывала свой препарат от коронавируса на некоммерческой основе.

Как известно, ранее ряд стран массово не рекомендовал применение вакцины от коронавируса производства AstraZeneca пожилым людям.

Тем не менее, в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать вакцину от коронавируса производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca людям старше 65 лет.

Ранее исследование показало, что вакцина от AstraZeneca обеспечивает меньшую защиту от варианта коронавируса 501Y.V2, который впервые был обнаружен в Южной Африке.

ВОЗ отметила результаты исследования, добавив, что не было доказательств того, что вакцина не защищает от тяжелого течения заболевания.

По материалам УКРИНФОРМ
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