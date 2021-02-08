Apple Maps добавляет новую функцию для водителей

В приложении Apple Maps появилась новая функция, которая позволяет пользователям сообщать об авариях, опасностях и проверках скорости на дороге.
Об этом сообщает The Verge.
Пока что сама функция доступна только для разработчиков и бета-тестеров в бета-версии программного обеспечения iOS 14.5.
Для начала пользования функцией владельцам приложения необходимо провести пальцем вверх по интерфейсу Apple Maps, где доступны подробные сведения о карте, и нажать на кнопку «Сообщить», которая позволяет заявить об аварии, опасности или проверке скорости на дороге.
Также сообщить об аварии, опасности или проверке скорости можно благодаря обращению к голосовому ассистенту Siri.
Отмечается, что похожая функция уже доступна у конкурента Google Maps с апреля 2019 года. При этом пиктограммы Apple Maps очень напоминают пиктограммы в Google Maps.
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