Apple Maps добавляет новую функцию для водителей

В приложении Apple Maps появилась новая функция, которая позволяет пользователям сообщать об авариях, опасностях и проверках скорости на дороге.

Об этом сообщает The Verge.

Пока что сама функция доступна только для разработчиков и бета-тестеров в бета-версии программного обеспечения iOS 14.5.

Для начала пользования функцией владельцам приложения необходимо провести пальцем вверх по интерфейсу Apple Maps, где доступны подробные сведения о карте, и нажать на кнопку «Сообщить», которая позволяет заявить об аварии, опасности или проверке скорости на дороге.

Также сообщить об аварии, опасности или проверке скорости можно благодаря обращению к голосовому ассистенту Siri.

Отмечается, что похожая функция уже доступна у конкурента Google Maps с апреля 2019 года. При этом пиктограммы Apple Maps очень напоминают пиктограммы в Google Maps.