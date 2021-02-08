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Нацполиция создаст главную инспекцию: остальные ликвидируют

Нацполиция создаст главную инспекцию: остальные ликвидируют

В Национальной полиции будет создан департамент главной инспекции, все существующие инспекции ликвидируют.

Об этом на заседании Коллегии Министерства внутренних дел Украины заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент.

«Еще одно важное нововведение — создание департамента главной инспекции Национальной полиции, ведь, согласитесь, нельзя менять формат работы и оставлять старые принципы контроля. Мы ликвидируем все существующие инспекции и запускаем работу единого надзорного органа», — сказал Клименко.

Совместно с международными органами, МВД уже разработало концепцию работы вновь созданного структурного подразделения, заявил глава Нацполиции.

«Цель главной инспекции — не наказывать, а помогать не только выявлять недостатки, а и налаживать работу. Работники инспекции сосредоточат свою работу на оптимизации управленческих процессов и равномерной нагрузке на полицейских. Приоритетом будет выявление самой причины недостатков в работе ведомства», — отметил он.

Также, по его словам, будут оценивать качество предоставления полицейских услуг и следить за дисциплиной в подразделениях полиции.

По материалам УНН
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