Владельцы еврономеров собираются на новую акцию протеста

Владельцы евроблях готовятся провести акцию под зданием Верховной Рады 16 февраля. Об этом сказано в заявлении организации «Авто Евро Сила» на странице в Facebook.
По их данным, именно в этот день парламент будет рассматривать проекты законов о растаможке машин на иностранной регистрации.
Активисты намерены протестовать против законопроекта авторства заместителя главы налогового комитета Александра Ковальчука, который предусматривает доступную растаможку исключительно уже ввезенных в Украину машин. Документ также ограничивает время для регистрации таких авто и устанавливает срок — 180 дней.
«16 февраля уже в 6:00 мы будем под стенами Верховной Рады… Нам необходима доступная растаможка. Мы будем отстаивать свои права», — сказано в заявлении.
Они также выражают поддержку законопроекту № 3704. Этот документ предусматривает снижение стоимости растаможки машин путем уменьшения налогов во время их ввоза на таможенную территорию Украины. Согласно проекту, при легализации авто водитель должен будет уплатить 20% НДС и 10% пошлины от стоимости купленной машины.
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