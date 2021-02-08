Владельцы еврономеров собираются на новую акцию протеста

Владельцы евроблях готовятся провести акцию под зданием Верховной Рады 16 февраля. Об этом сказано в заявлении организации «Авто Евро Сила» на странице в Facebook.

По их данным, именно в этот день парламент будет рассматривать проекты законов о растаможке машин на иностранной регистрации.

Активисты намерены протестовать против законопроекта авторства заместителя главы налогового комитета Александра Ковальчука, который предусматривает доступную растаможку исключительно уже ввезенных в Украину машин. Документ также ограничивает время для регистрации таких авто и устанавливает срок — 180 дней.

«16 февраля уже в 6:00 мы будем под стенами Верховной Рады… Нам необходима доступная растаможка. Мы будем отстаивать свои права», — сказано в заявлении.

Они также выражают поддержку законопроекту № 3704. Этот документ предусматривает снижение стоимости растаможки машин путем уменьшения налогов во время их ввоза на таможенную территорию Украины. Согласно проекту, при легализации авто водитель должен будет уплатить 20% НДС и 10% пошлины от стоимости купленной машины.