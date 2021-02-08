Министр финансов США заявила о рисках злоупотребления криптовалютами

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду предупредила о «взрыве рисков» на цифровых рынках, включая неправомерное использование криптовалют. В то же время она считает, что новые финансовые технологии также могут помочь в борьбе с преступностью и сокращении неравенства.
Об этом пишет Reuters.
Йеллен отметила, что такие технологии могут быть использованы для сдерживания потока «черных» денег от организованной преступности и борьбы с хакерами, а также для сокращения цифровых пробелов в Соединенных Штатах.
По ее словам, принятие в декабре Закона о борьбе с отмыванием денег позволит Министерству финансов пересмотреть структуру по борьбе с незаконным финансированием, которая практически не изменилась с 1970-х годов.
«Мы живем в условиях резкого роста рисков, связанных с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма и конфиденциальностью данных», — добавила Йеллен.
Напомним, Олег Гороховский, один из основателей украинского интернет-банка monobank, заявил, что сейчас есть смысл покупать Bitcoin.
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