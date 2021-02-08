Межбанк: ожидаем игру "кто кого?"

Четверг пройдет очень динамично на валютном рынке. Продолжение роста котировок в последние два дня озадачило как покупателей, так и продавцов. Покупатели начнут спешить с покупкой валюты на опасениях дальнейшего роста, а вот у продавцов появляется желание несколько придержать свои объемы валюты в надежде на возможный дальнейший рост котировок. Это приведет к некоторой игре на межбанке «кто кого переиграет» и психологически сработает против гривны, что на руку спекулянтам.
Основным сдерживающим рост котировок фактором может стать Нацбанк. От его решений о выходе/невыходе на торги с интервенцией, времени этих выходов и главное, ценников и будет сегодня зависеть общее поведение межбанка. В какой-то степени рост котировок интересен экспортерам и они очень даже не против, чтобы НБУ и дальше не останавливал подорожание валюты. Но с другой стороны, рост курса — это заведомо ускорение инфляционных процессов в стране, что с учетом подорожания энергоносителей, электроэнергии, коммуналки и увеличения минимальной зарплаты приведет только к усилению проблем с ростом цен и к нарушению планов регулятора по их сдерживанию. Поэтому Нацбанку, с одной стороны, было бы интересно и «подыграть» в части роста курса экспортерам перед периодом бюджетных платежей, но с другой стороны чиновники понимают, что потом придется тушить инфляционные пожары, за которые сейчас и отвечает Нацбанк при проведении политики инфляционного таргетирования. Так что НБУ приходится маневрировать, чтобы попытаться усидеть сразу на трех стульях — и инфляцию не раскрутить, и расчеты с бюджетом у клиентов-экспортеров особо не сорвать, и валютные резервы особенно не потратить.
На сегодняшнем, достаточно противоречивом рынке у спекулянтов снова появляется хорошая возможность «разогреть» курс в течение дня.
По прогнозам Finance.ua, статистика торгов в четверг не превысит $ 170−200 млн при заключении до 650 сделок. Попытки разогнать курс свыше 28 гривен за доллар продолжатся и от поведения Нацбанка сегодня очень многое зависит. Кроме этого, не стоит забывать, что сегодня Минфину Украины надо погасить валютных облигаций почти на $ 470 млн и процентов по ним, что тоже будет влиять на настроения рынка.
Котировки межбанка, по нашим расчетам 11 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,75−28,05 грн, евро — коридор 33,60−33,95 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Доллар: коридор покупок и продаж 27,80−28,15 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 20 коп, а в кассах банков — до 30 коп.
Евро: в банках коридор 33,35−34,20 грн при спреде до 35 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах коридора 33,55−33,90 грн при спреде до 25 коп.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,87 / 27,89
евро — 33,79 / 33,82
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