ГФС обнаружила незаконно изготовленного топлива на 17 млн грн

Государственная фискальная служба выявила более 600 тонн незаконно изготовленного топлива.
Об этом сообщает ГФС.
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Как отмечается, документально покупка топлива производилась у нескольких обществ. После чего нелегальное топливо сбывалось физическим лицам и другим субъектам хозяйственной деятельности за наличные без соответствующих документов.
«В рамках досудебного расследования, на основании постановлений следственного судьи районного суда г. Киева, проведен ряд обысков, в ходе которых выявлено более 600 тонн горюче-смазочных материалов. Их ориентировочная стоимость составляет около 17 млн грн. Обнаруженные горюче-смазочные материалы признаны вещественными доказательствами. Ведется расследование», — сообщили фискалы.
Фото: ГФС
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