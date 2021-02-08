0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

ГФС обнаружила незаконно изготовленного топлива на 17 млн грн

ГФС обнаружила незаконно изготовленного топлива на 17 млн грн

Государственная фискальная служба выявила более 600 тонн незаконно изготовленного топлива.

Об этом сообщает ГФС.

«Сотрудники ГУ ГФС в Киевской области разоблачили группу лиц, которая занималась продажей незаконно изготовленного топлива. Правоохранители установили, что хранение и сбыт нелегального горючего происходил на собственной сети АЗС и складах, принадлежащих злоумышленникам», — говорится в сообщении.

Как отмечается, документально покупка топлива производилась у нескольких обществ. После чего нелегальное топливо сбывалось физическим лицам и другим субъектам хозяйственной деятельности за наличные без соответствующих документов.

«В рамках досудебного расследования, на основании постановлений следственного судьи районного суда г. Киева, проведен ряд обысков, в ходе которых выявлено более 600 тонн горюче-смазочных материалов. Их ориентировочная стоимость составляет около 17 млн ​​грн. Обнаруженные горюче-смазочные материалы признаны вещественными доказательствами. Ведется расследование», — сообщили фискалы.


Фото: ГФС

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.