ГФС обнаружила незаконно изготовленного топлива на 17 млн грн

Государственная фискальная служба выявила более 600 тонн незаконно изготовленного топлива.

Об этом сообщает ГФС.

« Сотрудники ГУ ГФС в Киевской области разоблачили группу лиц, которая занималась продажей незаконно изготовленного топлива. Правоохранители установили, что хранение и сбыт нелегального горючего происходил на собственной сети АЗС и складах, принадлежащих злоумышленникам», — говорится в сообщении.

Как отмечается, документально покупка топлива производилась у нескольких обществ. После чего нелегальное топливо сбывалось физическим лицам и другим субъектам хозяйственной деятельности за наличные без соответствующих документов.

«В рамках досудебного расследования, на основании постановлений следственного судьи районного суда г. Киева, проведен ряд обысков, в ходе которых выявлено более 600 тонн горюче-смазочных материалов. Их ориентировочная стоимость составляет около 17 млн ​​грн. Обнаруженные горюче-смазочные материалы признаны вещественными доказательствами. Ведется расследование», — сообщили фискалы.



Фото: ГФС