Гривна в 2021 году будет укрепляться - банкир

Гривна в 2021 году будет продолжать укрепляться.

Такое убеждение выразил в эфире телеканала «Дом» инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По мнению Фурсы, курс гривны относительно доллара к концу первого полугодия может дойти до 27.

«Во втором полугодии ожидается разворот тренда, и закончим год на уровне 28. Это при условии, если не произойдет какого-то форс-мажора и мы останемся сотрудничать с МВФ», — отметил эксперт.

Справка Finance.ua:

Позитивная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран способствуют укреплению курса гривны, заявлял глава совета Национального банка Богдан Данилишин.

Банкиры и аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривны к доллару. В течение февраля 2021 года курс может достичь уровня 27,5 гривны/доллар.

К 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл по оптимистическому сценарию правительства и до 29,7 грн/долл — по пессимистическому.

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