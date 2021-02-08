Гривна в 2021 году будет укрепляться - банкир

Гривна в 2021 году будет продолжать укрепляться.
Такое убеждение выразил в эфире телеканала «Дом» инвестиционный банкир Сергей Фурса.
По мнению Фурсы, курс гривны относительно доллара к концу первого полугодия может дойти до 27.
«Во втором полугодии ожидается разворот тренда, и закончим год на уровне 28. Это при условии, если не произойдет какого-то форс-мажора и мы останемся сотрудничать с МВФ», — отметил эксперт.
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